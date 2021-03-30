В Киржачском районе сгорела дальнобойщицкая фура

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Утром 30 марта в Киржачском районе загорелась дальнобойщицкая фура. В 5.45 30 марта 2021 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре грузового автомобиля по адресу: Киржачский район, деревня Аленино, улица Центральная, возле дома 65.

На момент прибытия горела кабина и часть грузового полуприцепа. Пожарные не дали распространиться огню на весь автомобиль и оперативно ликвидировали пожар на площади 8 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Груз пострадал частично, но в целом спасен.

К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.