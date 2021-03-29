Во Владимирской области появился новый вице-губернатор

Как сообщил в соцсетях губернатор Владимир Сипягин, Ольга Гребнева с 29 марта сменила Сергея Шевченко на посту вице-губернатора по социальному обеспечению, правда, пока с приставкой врио. - Перед Ольгой Сергеевной мной поставлен блок очень непростых и имеющих огромное значение для жителей области задач. Наиболее остро сейчас стоит задача обеспечения ВСЕХ без исключения льготников области лекарствами. Сегодня вечером я собираю очередное совещание по этому вопросу. По результатам предшествующих удалось решить проблему для большей части жителей области, которым полагаются бесплатные лекарства, - заявил глава региона. По мнению губернатора, Ольге Гребневой по силам до конца решить проблему с обеспечением льготников положенными лекарствами, возникшую в том числе из-за недостаточного контроля этого вопроса ее предшественника и руководства департамента здравоохранения. Как отметил чиновник, провал с обеспечением владимирцев льготными лекарствами объясняли чрезвычайной нагрузкой, появившейся из-за пандемии и другими сложностями, но он это оправданием не считает. - Хочу сказать вот что: если люди вовремя не получили полагающихся им лекарств, - никаких оправданий со стороны ответственных должностных лиц я не принимаю. Не справляетесь - я не держу! Пусть работают те, кто в силах организовать процессы в положенный срок, - отметил губернатор. Видимо, этой позицией объясняется бесконечные новые назначения в белом доме и регулярный уход директоров департаментов и вице-губернаторов.