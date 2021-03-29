Во Владимире мать расторгла договор ренты с дочерью через суд

Жительница Владимира ещё в ноябре 2013 года щаключила со своей дочерью договор ренты: девушка получала квартиру матери, но родительница имела право до смерти безвозмездно жить в квартире, которая являлась ее единственной недвижимостью. Кроме того, дочь должна была содержать мать, оплачивать коммунальные платежи, капремонт дома и обычный ремонт квартиры, покупать продукты и лекарства, а если потребуется - обеспечить уход за мамой. В общей сложности на мать она должна была ежемесячно тратить четырнадцать тысяч рублей. Сначала все шло хорошо, но в феврале прошлого дочь перестала выполнять условия договора, не содержала родительницу, и та решила вернуть себе квартиру, расторгнув договор в суде. Дочь против такого решения не возражала: она официально признана банкротом в конце января прошлого года, получает от своего финансового управляющего прожиточный минимум для себя и содержать мать ей просто не на что. Фрунзенский районный суд удовлетворил иск горожанки, и квартира снова стала ее собственностью.