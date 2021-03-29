В Юрьев-Польском сгорел станок на местной ткацко-отделочной фабрике

Фото6 ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сигнал о возгорании на местной фабрике поступил диспетчерам пожарной охраны в 09.04. Через пару минут на место прибыли расчеты огнеборцев по повышенному номеру вызова.

- По прибытии к месту пожара наблюдалось задымление в цеху, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Газодымозащитники отправились на разведку и вскоре выяснили, что горит один из фабричных станков. К счастью, площадь возгорания оказалась небольшой — всего 2 квадратных метра. Пламя быстро потушили, не дав ему распространиться на всё помещение. Предварительно, никто из людей не пострадал.

На тушение выезжали 29 человек из числа личного состава МЧС и девять пожарных машин. В настоящее время дознаватели устанавливают причину произошедшего.