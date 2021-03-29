Директор Владимирской мебельной компании похищал деньги клиентов

Директор трёх мебельных компаний во Владимире осужден за хищение и растрату вверенных ему средств. Чуть больше года, с февраля 2015 по март 2016, мужчина похищал деньги клиентов, которые вносили в кассу в качестве полной или частичной оплаты заказанной мебели. В общей сложности он присвоил боле двух миллионов восьмисот тысяч, забрав из кассы деньги у пары десятков клиентов. Кроме того, часть присвоенных денег он потратил на выполнение полученных ранее заказов, оплату налогов и переводы подконтрольным ему компаниям, необходимые, чтобы продолжать работу. Сам руководитель компании вину не признал, считая, что в его действиях нет признаков хищения или растраты. Однако Октябрьский районный суд признал его виновным и отправил в колонию общего режима на три года. Но областной суд, куда осужденный и его защитник обратились с жалобами, смягчил наказание, поскольку владимирец добровольно частично возместил ущерб. Он проведет а колонии полтора года.