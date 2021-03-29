Во Владимирской области не зарегистрированы случаи заболевания гриппом

За последнию полную неделю марта за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 6 994 человека с признаками ОРВИ, среди которых 2 983 ребенка. Пороговый уровень заболеваемости ниже на 34,1%. Если раньше наблюдалась эпидемия среди взрослых, то сейн превышение эпидпорога не зарегистрировано ни в этой возрастной категории. Во Владимире за эту же неделю к врачам с признаками ОРВИ обратилось 2 053 горожан, в том числе 801 ребенок. Показатель заболеваемости на территории города составил 57,50 на 10 тыс. населения. Пороговый уровень заболеваемости ниже на 44%. Превышение эпидпорога не зарегистрировано ни в одной возрастной категории. Хотя специалисты регионального управления Роспотребнадзора ждали эпидемию гриппа в марте, в этом сезоне пока не выявлено ни одного заболевшего гриппом по результатам лабораторного мониторинга. Больных острыми респираторными вирусными инфекциями чаще поражают вирусы не гриппозной этиологии (аденовирусы, риновирусы, метапневмавирусы, hCov (сезонная коронавирусная инфекция), метапневмовирусы).