Во Владимире поликлиника ОДКБ временно переехала на улицу Погодина

Как сообщает главврач Областной детской клинической больницы Светлана Макарова, участковые врачи-педиатры начали принимать пациентов на улице Погодина, 2 «б», уже с 29 марта. До последнего времени это здание пустовало, а перед этим там располагался медцентр «Поликлиника — Автоприбор».

Что касается филиалов поликлиники ОДКБ в домах № 197 «а» и 34 «д» по улице Добросельской, то там начался ремонт. При этом из дома 34 «д» переезд не потребовался — там ремонт будут проводить на каждом этаже отдельно.

Кроме ремонта кабинетов и помещений, планируется к установке новое оборудование, которое уже закуплено.

Если все пойдет по плану, то ремонтные работы будут завершены до конца текущего года.