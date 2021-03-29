Под Суздалем уничтожена тонна семян, зараженных опасным сорняком

Фото: Управление Россельхознадзора по Владимирской области

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской области, тонна семян клевера, зараженных повиликой, прибыла местному предпринимателю из Республики Мордовия. Опасный сорняк обнаружился при проверке в отобранных пробах.

Как уточнили специалисты, повилика включена в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза и считается одним из самых опасных сорняков.

- Она наносит огромный ущерб сельскому хозяйству, значительно снижая урожайность, вытесняя полезные кормовые травы, снижая качество заготавливаемого сена. Повилики являются переносчиками возбудителей ряда вирусных заболеваний растений, - уточнили в региональном Россельхознадзоре.

В результате сам предприниматель принял добровольное решение сжечь всю партию сомнительного клевера, что и было сделано 29 марта под контролем специалистов Россельхознадзора.