В Камешковском районе ГИБДД проверила 328 автомобилей

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, главной целью рейда, который областные инспекторы провели совместно с камешковскими коллегами, было выявление пьяных водителей.

- В рамках проведения профилактических мероприятий проверено 328 водителей транспортных средств, - сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции.

При этом за несколько часов инспекторы выявили 43 нарушения. Так, 14 водителей попались на езде без полисов ОСАГО, ещё девять человек не имели водительских удостоверений, пятеро оказались не пристёгнуты, трое нарушали правила перевозки людей. Также один водитель попался в нетрезвом виде, причём повторно. Был зафиксирован ряд и других нарушений.

В полиции обещают, что подобные рейды продолжатся и в других уголках региона.