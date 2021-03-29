Администрация Владимирской области собирает книги для сгоревшей в Вязниковском районе библиотеки

В группе департамента культуры Владимирской области в социальной сети ВКонтакте появилось сообщение о сборе книг для сельской библиотеки в Бурино, которая сгорела 28 марта.

В акции по сбору книг для восстановления книжного фонда может поучаствовать каждый неравнодушный владимирец, сообщают чиновники. Книги для сельской библиотеки примут в областной научной библиотеке имени Максима Горького (ул. Дзержинского, 3, первый этаж, абонемент) и областной библиотеке для детей и молодежи (ул. Мира, 51).

Напомним, что на данный момент библиотека в Бурино Вязниковского района сгорела полностью. Накануне губернатор Владимир Сипягин обещал помочь погорельцам, но пока конкретика проявилась лишь в данной акции.