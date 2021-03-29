В Судогодском районе обнаружились нарушения на контейнерных площадках

Как установлено прокуратурой Судогодского района в ходе проверки, на территории муниципалитета имеется пять площадок для мусорных контейнеров, на которых обнаружились нарушения.

Площадки расположены в селе Мошок, а также в деревнях Шустово и Гонобилово. По сведениям прокуроров, там отсутствует твердое водонепроницаемое покрытие, а мусорные баки поставлены прямо на землю.

По итогам проверки в администрацию поселения было внесено представление, после рассмотрения которого нарушения были устранены, а ответственный сотрудник понес дисциплинарное наказание.