Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 марта 2021 14:50

В Судогодском районе обнаружились нарушения на контейнерных площадках

Все недочеты выявлены на территории Мошокского сельского поселения
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий

Как установлено прокуратурой Судогодского района в ходе проверки, на территории муниципалитета имеется пять площадок для мусорных контейнеров, на которых обнаружились нарушения.

Площадки расположены в селе Мошок, а также в деревнях Шустово и Гонобилово. По сведениям прокуроров, там отсутствует твердое водонепроницаемое покрытие, а мусорные баки поставлены прямо на землю.

По итогам проверки в администрацию поселения было внесено представление, после рассмотрения которого нарушения были устранены, а ответственный сотрудник понес дисциплинарное наказание.