Вместо Сергея Шевченко вице-губернатором по социальной политике во Владимирской области стала Ольга Гребнева

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С 29 марта 2021 года временно исполняющей обязанности заместителя Губернатора Владимирской области назначена Ольга Гребнёва.

«Ольга Гребнёва с сегодняшнего дня сменила Сергея Шевченко на посту вице-губернатора по социальному обеспечению. Наиболее остро сейчас стоит задача обеспечения всех без исключения льготников области лекарствами. Ольге Гребнёвой предстоит решить проблему, возникшую в том числе из-за недостаточного контроля над этим процессом со стороны её предшественника и руководства Департамента здравоохранения», − подчеркнул Владимир Сипягин.

Ольга Гребнёва родилась в Астрахани. Закончила Астраханскую государственную медицинскую академию по специальности "педиатрия". Исполняла обязанности министра здравоохранения Астраханской области, была заместителем министра здравоохранения Московской области.

Напомним, с 18 марта 2021 года социальный блок Владимирской области разделён на две части. Вторую теперь курирует врио заместителя Губернатора Григорий Вишневский. Он контролирует образование, культуру, спорт.