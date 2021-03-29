"Белый дом" пообещал помочь с восстановлением книжного фонда сгоревшей библиотеки в Вязниковском районе

Губернатор Владимир Сипягин в социальных сетях написал о том, сто область поможет Вязниковскому району с восстановлением книжного фонда сгоревшей библиотеки в селе Бурино.

- По моему поручению директор департамента культуры Алиса Бирюкова связалась с районной администрацией, выяснила что местные власти уже подбирают взамен помещение из муниципального фонда, - сообщил глава региона.

Напомним, 28 марта случился пожар в сельской деревянной библиотеке в поселке Бурино. Здание сгорело полностью. На момент возникновения пожара библиотека была закрыта, работников и посетителей в ней не было. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.