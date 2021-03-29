Выездная бригада Областного перинатального центра эвакуировала в специализированный центр 82 пациентки с осложненной беременностью

В августе прошлого года на базе Областного перинатального центра начал функционировать акушерский дистанционный консультативный центр, в состав которого вошла выездная анестезиолого-реанимационная акушерская бригада.

Как сообщила главный врач Областного перинатального центра Надежда Туманова, за это время выездная бригада эвакуировала в специализированное учреждение 82 пациентки с осложненной беременностью. В трех случаях специализированная медпомощь была оказана прямо на месте. Кроме того, областные специалисты провели 183 телемедицинские консультации акушеров-гинекологов из районов

– Пациентки с осложненной беременностью или преждевременными родами были своевременно доставлены в наше учреждение, где созданы необходимые условия для оказания высококвалифицированной помощи и выхаживания недоношенных. Также бригадами были доставлены для родоразрешения беременные с тяжелой акушерской патологией, – подчеркнула Надежда Туманова.

В распоряжении выездной акушерской бригады – специализированный реанимобиль. В случае медицинских показаний на догоспитальном этапе применяется токолитическая терапия, которая подавляет преждевременную родовую деятельность. Медицинская помощь также оказывается недоношенным. Акушерский дистанционный консультативный центр работает в круглосуточном режиме.