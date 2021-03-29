Владимирское "Торпедо" проведет свой первый матч со зрителями

1 апреля большинство коллективов группы №2 ОЛИМП - Первенства России по футболу проведут свои первые официальные поединки весенне-летней части сезона 2020 - 2021 годов.

Владимирское «Торпедо» примет на малой арене футбольный клуб «Тверь». Игра начнется в 18 часов. На этот раз ее смогут посетить болельщики. Они смогут заполнить не более 50 % предусмотренных для них мест. Вместимость малой арены - чуть больше более 3 тысяч мест.

Стоимость билета на матч будет стоить 150 рублей. Дети в сопровождении родителей при наличии билетов у последних, а также девушки и женщины, имеют право бесплатного прохода на трибуны.

Продажа билетов на игру начнется в день матча в 17.00.

ФК «Торпедо-Владимир» просит соблюдать организованность, порядок и социальную дистанцию при покупке билетов, при входе на стадион и выходе с него, а также на трибунах во время игры. На входе у болельщиков будет измеряться температура тела бесконтактным способом. Зрители с температурой выше 37,1 градуса на стадион не допускаются. При любом недомогании убедительная просьба оставаться дома.

Зрители, которые будут находиться на стадионе, должны быть в масках на протяжении всего времени пребывания и желательно в перчатках.

Размещение зрителей на трибунах стадиона разрешается при соблюдении социальной дистанции (не менее 1,5 - 2 метра) при рассадке. На территории спортивной арене запрещается продавать, а также употреблять продукты и напитки.