В Собинском районе деревенская автодорога каждый вечер погружается во мрак

Прокуратура Владимирской области сообщает, что в ходе проверки в сфере обеспечения безопасности дорожного движения надзорное ведомство выяснило, что в деревне Васильевка автодорога на участке от дома №2 до дома №52 в вечернее время совершенно не освещается.

- Согласно показаниям радиометра «Аргус-01» уровень освещения в вечернее время на этом участке составлял 0 люкс, - сообщили в областной прокуратуре.

Проще говоря — в ночное время в Васильевке целая улица фактически погружается в полную темноту. В связи с этим Собинская межрайонная прокуратура обратилась в суд и иском к Куриловскому сельскому поселению, потребовав выделить деньги на освещение. Суд встал на сторону надзорного ведомства, но пока новые фонари в деревне ещё не появились. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.