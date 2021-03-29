Во Владимирской области в 2021 году отремонтируют 45 километров федеральных дорог

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На федеральной автомобильной дороге М-7 "Волга" ремонт выполнят на трех участках, общей протяженностью более 31 км. В Ковровском районе работы пройдут с 244 по 256 км, в Вязниковском – с 271 по 300 км, в Гороховецком – с 324 по 337 км. Специалисты отфрезеруют изношенный асфальт, после чего нанесут новый защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 cм.

Кроме того в 2021 году начнется ремонт автодороги "Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума". Эта дорога вошла в состав федеральной трассы Р-132 "Золотое кольцо" в прошлом году. В этом году работы пройдут на участке с 336 по 349 км в Гусь-Хрустальном районе. Дорожники заменят 13,5 км покрытия, укрепят обочины и приведут в нормативное состояние примыкания второстепенных дорог к федеральной трассе. Также приведут в порядок дорожную инфраструктуру.

Ремонтные работы на всех участках будут выполняться последовательно на отрезках протяженностью от 1 до 3 км. Во время ремонта введут скоростные ограничения.