Во Владимире экс-главу «Облстройзаказчика» заключили под стражу

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, по ходатайству следователя суд отправил обвиняемую в особо крупной растрате бывшего директора ГБУ Владимирской области «Облстройзаказчик» Татьяну Потапову и предпринимателя, который проходит по этому делу пособником, под арест на время следствия.

Напомним — Потапову обвиняют в том, что с октября по декабрь 2020 года в рамках строительства фельдшерско-акушерских пунктов по нацпроекту «Здравоохранение» заключила со знакомым предпринимателем договор подряда на проведение геодезических работ. При этом стоимость работ была существенно завышена — вместе 22 тысяч рублей в договорах фигурировали суммы от 130 до 170 тысяч. Таким образом, ущерб, причиненный организации, составил более 1,3 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.