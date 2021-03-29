Во Владимирской области прошёл митинг к 53-й годовщине гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина

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27 марта у деревни Новосёлово Киржачского района состоялся митинг памяти Героев Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина и Владимира Сергеевича Серёгина, приуроченный к 53-й годовщине со дня гибели первого космонавта планеты и его лётного наставника.

От имени губернатора Владимира Сипягина к собравшимся обратился врио его заместителя Григорий Вишневский: «Сегодня на митинге присутствует много молодых людей. Они приехали из разных уголков Владимирской области. Светлая память о героях объединяет нас. Это очень важно для нашей страны, для нашей молодёжи, для единения всех поколений. За годы, прошедшие с момента гибели Юрия Гагарина, его имя стало настоящим символом нашего Отечества. Задача для всех нас – чтить память героев и продолжать их дело по укреплению величия России».

В рамках мероприятия прошёл молебен в церкви Андрея Первозванного, состоялось возложение цветов к памятнику на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина.