Во Владимирской области «финансовая пирамида» обманула 1600 вкладчиков

На днях следователи регионального главка полиции возбудили уголовное дело на 61-летнего жителя Москвы. Ранее он занимал пост председателя правления потребительского кооператива. Помимо мошенничества, ему инкриминируется преднамеренное банкротство, а также легализация преступных доходов.

По версии следствия, москвич создал «финансовую пирамиду», предлагая гражданам делать вклады, обещая высокие проценты. При этом деньги действительно выплачивались, но как показала бухгалтерская экспертиза, это были средства новых вкладчиков.

В результате в 2019 году у кооператива отозвали лицензию, и более 1600 граждан не получили свои деньги. При этом финансы «пирамиды» руководителем были намеренно выведены путем схем с коммерческими фирмами, причём вклады застрахованы не были.

В общей сложности, ущерб гражданам составил 700 миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, на время следствия фигурант отпущен под подписку о невыезде. На его имущество стоимостью 115 миллионов рублей был наложен арест.