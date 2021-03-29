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Общество29 марта 2021 10:02

Заксобрание Владимирской области опередило Госдуму на 9 лет

Запрещенный во Владимирской области "веселящий газ" теперь объявлен "вне закона" на всей территории России
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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На мартовском заседании владимирского Заксобрания был отменен региональный закон "О веселящем газе", так как он утратил актуальность.

Депутаты отменили принятый в 2012 году закон из-за вступления в силу аналогичной федеральной нормы. Теперь закись азота – вне закона по всей территории России. За продажу запрещенного вещества вне медицинских и технических целей предусмотрено суровое наказание , вплоть до длительного лишения свободы.

Напомним, закон о запрете "веселящего газа" был принят в условиях серьезного противостояния между депутатским корпусом и губернатором Николаем Виноградовым. Депутатам даже пришлось пойти на преодоление вето и доказать свою правоту в суде.

Кстати, закон о "веселящем газе" - не единственный пример, работы "на опережение" владимирских депутатов. Подобным образом ситуация развивалась и с другим законом, касающимся запрета продажи снюсов. Региональный документ был принят за год до федерального и так же был отменен в последствии. Еще ранее аналогичная история произошла с запретом алкоэнергетиков.