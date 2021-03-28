Во Владимирской области за сутки умерли еще три человека

Администрация Владимирской области опубликовала новые данные по коронавирусу. Помимо числа заболевших, о которых мы уже писали ранее, стало известно число умерших. И за последние сутки в регионе скончались еще три человека. За период наблюдения в области отмечено 996 летальных случаев.

Что касается выздоровевших, то их число равняется числу заболевших - 69 жителей региона за сутки (26861 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел за все время). По состоянию на 28 марта в медицинских организациях региона действуют 924 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 67,3 процента из них занято (622), свободны – 302 койки.

В лабораториях медицинских учреждений Владимирской области за минувшие сутки проведено 985 исследований на Covid-19.