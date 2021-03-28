В Вязниковском районе полностью сгорела сельская библиотека

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

28 марта в час дня случился пожар в сельской деревянной библиотеке в поселке Бурино Вязниковского района.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Владимирской области, пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже через несколько минут, но, к сожалению, огонь быстро распространился по деревянному зданию 5-й (самой низкой) степени огнестойкости. Учитывая, что в библиотеке было много бумажных книг, не удивительно, что к моменту приезда пожарных здание горело полностью. Пожар был ликвидирован на площади 150 квадратных метров.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Здание сгорело полностью. На момент возникновения пожара библиотека была закрыта, работников и посетителей в ней не было. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.