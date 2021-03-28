В Кольчугино погиб человек после того, как машина врезалась в дерево

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

В Кольчугино утром 28 марта произошло смертельное ДТП. В районе восьми часов на улице Металлургов машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, авария произошла возле дома № 214. Это район частного сектора. Возможно, из-за скользкой дороги машина и вылетела на обочину (однако официальная версия еще не озвучена). На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД.

Удар о дерево оказался настолько сильным, что машину сильно покорежило. Сотрудникам МЧС пришлось даже проводить деблокировку людей из автомобиля. Один человек в ДТП погиб, один сильно ранен. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 19 человек, 5 ед. тех., в том числе от МЧС 6 человек, 2 ед. техники.