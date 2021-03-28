В Камешковском районе будут ловить пьяных водителей

В Камешковском районе сотрудники отдельной специализированной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области проводят сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

Инспекторы ДПС по визуальным признакам оценивают состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения водителям незамедлительно разрешается продолжить дальнейшее движение.

С начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на территории Камешковского района наблюдается рост аварийности по ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения (с 0 до 3 автоаварий).

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 или по номерам телефонов территориальных отделов полиции информациюо водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.