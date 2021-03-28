В Муроме построят новый вантовый мост через Оку

Новый вантовый мост через реку в Муроме будет расположен рядом с существующим.

- Мост будет находиться на расстоянии 500 метров в створе от существующего моста. Нами произведены все необходимые расчеты по оценке их взаимного влияния, по движению речного транспорта. Протяженность нового моста составит полтора километра. Судоходный пролет составит 254 метра. Мост спроектирован вантовый, двухпилонный. Чтобы разгрузить визуальный образ, пилоны на новом объекте будут прямые, он будет выглядеть легче, - цитирует заместителя руководителя дирекции М-12 по проектированию Виталия Гуглева интернет-портал Муром 24.

Действующий мост не позволяет пропустить трафик автотранспорта, который в последующем пойдет из Европы в Китай и обратно. Всего на протяжении трассы М-12 будут построены одиннадцать мостов.