Во Владимирском театре драмы представили премьерный спектакль "Кавказский меловой круг"

26 и 27 марта на сцене Арт-дворца Владимирский театр драмы показал премьерный спектакль "Кавказский меловой круг". Это самая эмоциональная и человечная пьеса немецкого драматурга и режиссера Бертольта Брехта, построенная к тому же в интригующей конструкции «спектакль в спектакле».

В центре их спектакля - судьба юной крестьянки Груше, которая спасает от гибели чужого младенца, сына казненного губернатора, трусливо и жестоко брошенного родной матерью. Спасает — ценой чести, личного счастья, ценой утрат, рискуя жизнью. Брехт использовал сюжет, близкий к библейскому преданию о Соломоновом суде, сюжет старинной восточной легенды о тяжбе двух женщин из-за ребенка и о мудром судье, хитроумным способом распознавшем действительную мать.

Во второй день премьеры чествовали актеров театра. Режиссер театра драмы Владимир Кузнецов стал лауреатом премии в области театрального искусства имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева.

Актер Александр Аладышев стал лауреатом премии в области культуры, искусства и литературы за 2020 год. Почетными грамотами за активное участие в мероприятиях, посвященных Году театра в России, были награждены артисты Ариадна Брунер, Наталья Демидова, Анна Лузгина, и снова Александр Аладышев.

Медалью за пламенное служение театру наградили актрису Анну Лузгину, а медаль за преданное служение театру по решению коллектива досталась Надежде Даниловой заведующей костюмерной театра.