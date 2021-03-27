Во Владимире ГИБДД устроила массовую проверку тонировки автомобилей

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, в минувшую пятницу, 26 марта, инспекторы ДПС сформировали группу из пяти экипажей и отправились в рейд по проверке уровня тонировки.

- В результате двухчасового рейда выявлено 37 автомобилей, светопропускание стекол которых не соответствовало требованиям технического регламента, - сообщили в отделе информации и общественных связей регионального главка полиции.

На всех нарушителей были составлены административные протоколы. При этом один из водителей особо «отличился», отказавшись подчиняться требованию инспекторов и срывать тонировку на месте. В итоге на него был составлен ещё один протокол: за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

В Госавтоинспекции напоминают, что в плохих дорожных условиях, особенно в дождь, снег, туман и в тёмное время суток тонировка мешает видимости, что в результате может привести к ДТП.