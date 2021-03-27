Во Владимире на улице Мира произошло ДТП с пострадавшим

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в районе дома №15 по улице Мира, неподалёку от поворота на ДТЮ. На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, подразделения МЧС и бригада скорой медицинской помощи.

- Около 17.25 водитель автомашины «Дацун» 1978 года рождения, следовавший в сторону проспекта Строителей, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота», за рулем которого находился водитель 1970 года рождения, - сообщила дежурный офицер отдела информации и общественных связей регионального главка полиции Екатерина Симоненкова.

В результате пострадал водитель «Дацуна» - после оказания помощи врачи отпустили его лечиться домой. Между тем, спасателям ПСО пришлось проводить деблокировку пострадавшего, чтобы вытащить его из разбитой машины.

Больше по состоянию на 19.10 никто из участников данного ДТП за медицинской помощью не обращался. В Госавтоинспекции по факту аварии проводится проверка.