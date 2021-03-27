Во Владимирской области от коронавируса вылечились ещё 75 человек

Как сообщают в облздраве, всего в регионе с начала эпидемии вписали из медучреждений региона после перенесенной коронавирусной инфекции уже 26792 человека с учетом минувших суток.

Между тем, в регионе продолжают действовать 924 койки для больных с covid-19, из них 614 занято, что составляет 66,5 процента, и 310 свободно.

Напомним — во Владимирской области за минувшие сутки подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом, в России за это же время выявлено 8885 новых случаев, подтверждено 387 новых летальных исходов и выписано по выздоровлению 10337 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России официально заражены коронавирусом 282842 человека.