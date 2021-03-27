На мясокомбинате в Юрьев-Польском обнаружена тонна просроченного мяса

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской области, факт сертификации «просрочки» был выявлен на предприятии в Юрьев-Польском. Согласно документам, 4 марта ответственный сотрудник организации оформил документ соответствия на 1248 килограммов тушек цыплят-бройлеров, срок годности которых истёк ещё 1 марта.

При этом продукцию отправили недалеко — на соседнюю площадку мясокомбината, где сертификат погасили.

- Затем сотрудник мясокомбината из просроченной продукции оформил новый производственный сертификат на «набор для супа из цыпленка-бройлера», - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Владимирской области.

В ближайшее время на мясокомбинат будет возбуждено дело об административном правонарушении. Также руководству предприятия направлено предупреждение о том, что мясокомбинат могут заблокировать на долгое время в специальной электронной базе ФГИС «Меркурий». Что касается просроченных бройлеров, то они будут утилизированы.