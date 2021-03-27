Во Владимирской области на Оке начинает таять лёд

Ледоход на Оке в Муроме в марте 2020 года Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», вот уже несколько дней на Оке во Владимирской области наблюдается небольшое повышение уровня воды — от 2 до 6 сантиметров в сутки. Также по состоянию на 26 марта лёд начал таять и на притоках Оки, в том числе на Клязьме.

Кроме того, метеорологи сообщают о том, что ледяной покров в районе Мурома стал меньше, в связи с чем местами образовались закраины.

А вот на Клязьме в районе Владимира, напротив, ледостав пока ещё сохраняется.

- В связи с потеплением продолжится снижение прочности и разрушение ледяного покрова – выход и выезд на лед вне организованных ледовых переправ опасен, - предупреждают в Центральном УГМС.

Тем временем, на реках региона сохраняются разноплановые изменения уровня воды. Так что лучше не рисковать, и на лёд не выходить, даже если вам кажется, что он прочен. Между тем, в соседних регионах вскрытие рек уже началось.