В Вязниковском районе в ДТП с грузовиками пострадали два человека

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, авария произошла около 8 часов утра на 290 километре автодороги. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель грузовика «ГАЗ» 1982 года рождения врезался в стоявший под красный сигнал светофора большегруз «Рено под управлением 47-летнего водителя.

- В результате пассажиры «ГАЗа» - мужчины 1997 и 1989 года рождения были госпитализированы с травмами, - сообщила дежурный офицер ОИ и ОС регионального УМВД Екатерина Симоненкова.

На место ДТП выезжали сотрудники регионального ГУ МЧС и бригада скорой помощи. Подразделения МЧС занимались деблокировкой пострадавших.

В настоящее время по факту аварии в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.