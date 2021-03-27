Во Владимире задержана бывший директор ГБУ «Облстройзаказчик»

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, речь идёт о махинациях при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в конце минувшего года.

По версии следствия, Потапова с октября по декабрь 2020 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» заключила со знакомым предпринимателем договоры на проведение кадастровых работ на площадках, предназначенных для строительства ФАПов во Владимирский области.

- При этом, цена некоторых заключенных договоров оказалась завышена в более чем 6 раз (стоимость заключенных договоров составляла от 130 до 170 тысяч рублей при фактической стоимости около 22 тысяч рублей), - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Мария Серова.

В общей сложности «Облстройзаказчику» был причинен ущерб на сумму 1,3 миллиона рублей.

Преступление выявили сотрудники регионального главка ФСБ, которые передали материалы оперативного дела следователям, возбудившим по данному факту уголовное дело по статье «Растрата в особо крупном размере». При этом предпринимателя обвиняют в пособничестве при растрате. Экс-директора и коммерсанта задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения.