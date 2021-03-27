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Происшествия27 марта 2021 11:47

Во Владимирской области задержан убийца 15-летнего подростка

Преступление произошло 26 марта в Подмосковье
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное следственное управление по Московской области, оперативникам удалось задержать предполагаемого убийцу 15-летнего юноши, который скрывался на даче на территории Владимирской области — где именно следователи не уточняют.

Убийство произошло в квартире многоэтажки посёлка Голубое городского округа Солнечногорска. Тело подростка с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в пятницу днём.

Подозреваемый в ближайшее время из Владимирской области будет доставлен на допрос к подмосковным следователям. Мотив убийства правоохранителям предстоит установить.

Криминал