Во Владимирской области задержан убийца 15-летнего подростка

Как сообщает Главное следственное управление по Московской области, оперативникам удалось задержать предполагаемого убийцу 15-летнего юноши, который скрывался на даче на территории Владимирской области — где именно следователи не уточняют.

Убийство произошло в квартире многоэтажки посёлка Голубое городского округа Солнечногорска. Тело подростка с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в пятницу днём.

Подозреваемый в ближайшее время из Владимирской области будет доставлен на допрос к подмосковным следователям. Мотив убийства правоохранителям предстоит установить.