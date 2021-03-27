В Меленковском районе сгорел дотла деревенский дом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре в деревне Черниченка в одном из частных домов на улице Центральной поступил на пульт диспетчеров пожарной охраны в 19.07. Вскоре к месту ЧП прибыли пожарные расчеты.

- Из-за позднего обнаружения и позднего сообщения в пожарную охрану, по прибытии подразделений дом горел по всей площади, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Тем не менее, огнеборцам удалось ликвидировать пожар и не допустить возгорание соседних построек. Общая выгоревшая площадь составила 48 квадратных метров. На тушение выезжали семь человек личного состава МЧС и две пожарные машины.

В настоящее время дознаватели устанавливают причину произошедшего.