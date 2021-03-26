Более 6 млн рублей выделено на ремонт крыши пострадавшего в пожаре дома в Собинке

Областная администрация выделила более 6 млн рублей на ремонт крыши пострадавшего в пожаре дома №7 по Рабочему проспекту в Собинке. Тем самым будет компенсирована муниципальная доля затрат на проведение ремонтных работ в соответствии с разработанной местными властями проектно-сметной документацией.

Напомним, 4 января 2021 года в этом доме 1891 года постройки произошёл пожар. Пострадавших не было, но 82 его жителя остались без крова. По поручению главы региона на место происшествия выезжали представители областной администрации для решения вопросов расселения эвакуированных жильцов и обеспечения нуждающихся всем необходимым. Они временно были размещены в квартирах маневренного фонда, в гостинице, у родственников. Несколько человек в возрасте старше 65 лет при содействии департамента социальной защиты населения были определены в стационарные социальные учреждения.

В настоящее время в "белом доме" изыскивают возможность для выделения средств на переселение погорельцев.