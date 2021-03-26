Владимирское "Торпедо" обыграло соседей перед стартом в чемпионате России

Фото с официального сайта ФК "Торпедо".

25 марта владимирское "Торпедо" сыграло последнюю товарищескую игру в рамках подготовки к весенне-летней части Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ (группа 2).

На Малой спортивной арене стадиона "Торпедо" владимирцы принимали клуб "Волна" (Ковернино, Нижегородская область). Как пишут на сатйе ФК "Торпедо", "в прекрасную солнечную погоду футболистам было одно удовольствие играть на отличном искусственном покрытии. Чёрно-белые очень грамотно действовали при обороне своих владений и почти безупречно использовали моменты в штрафной площади гостей".

До перерыва мячи в ворота «Волны» отправили Илья Жаров и Никита Андреев. По ходу второго тайма Дмитрий Калабухов довёл счёт до крупного. И только под занавес противостояния Артур Ковалик отметился голом. 3:1 - победа владимирского «Торпедо». Теперь 1 апреля владимирцы сыграют с клубом "Тверь". Матч также пройдет во Владимире на малой спортивной арене. Начало игры - в 18.00.