Во Владимире пройдет "Ретро-лыжня"

28 марта впервые во Владимире состоится "Ретро-лыжня 2021". Она состоится в парке "Дружба". Участникам необходимо будет преодолеть дистанции от 1 до 3 километров.

К участию допускаются все желающие, имеющие спортивную экипировку и спортивный инвентарь в стиле ретро и прошедшие регистрацию по ссылке.

Специальными призами будут награждаться самые быстрые участники на деревянных лыжах. К слову, биатлонист Алексей Слепов уже нашел несколько пар деревянных лыж, а значит составит отличную конкуренцию.

Время старта - в 12 часов.