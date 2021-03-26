Атлеты Владимирской области стали призерами Всероссийских соревнований

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21-22 марта в Саранске прошли Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью "Шиповка юных" среди юношей и девушек 2010-2011 г.р.

Две серебряные медали медали на этих соревнованиях завоевали спортсменки СШОР №4 г. Владимира: Полина Туркина в беге на 60 м с результатом 8.72 и Софья Зинович в метании с результатом 32.64.

24-25 марта на этих же соревнованиях, но среди юношей и девушек 2008-2009 г.р., в командном первенстве среди спортивных школ сборная девушек СШОР №4 г. Владимира уверенно заняла 1 место.

В личном первенстве представители спортивной школы им. О. Даниловой (г. Александров) победителями стали: Мария Кузнецова в метании (с результатом 61.16), Максим Согрин в прыжках в высоту (с результатом 1.58). Стоит отметить, что Мария не только обыграла всех юношей этой возрастной группы, но и показала лучший результат в истории соревнований "Шиповка юных" среди девушек 12-13 лет.

Кроме этого, команда девушек СШОР №4 г. Владимира заняла второе место в эстафете 4х100 м с результатом 53.78, а Евгения Волкова (СШОР №4) заняла третье место в беге на 600 м с результатом 1:43.67.