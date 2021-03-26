Александровец, спрятавший в чужом доме от преследования и побивший полицейского лопатой, отделался штрафом

Житель Александрова вечером решил, что его преследуют неизвестные и через окно влез в чужой дом и спрятался в печке, прихватив с собой лопату, чтобы защищаться. Удивленный хозяин дома, обнаружив незваного гостя, вызвал полицию. Добровольно покидать печку александровец отказался, а когда полицейский попытался ему помочь - ударил его лопатой несколько раз. Мужчину обвинили сразу по двум статьям, но в суде хозяин дома, куда он вломился, попросил прекратить уголовное преследование и не наказывать александровца за незаконное проникновение в жилище: мол, он загладил вину и они примирились. Суд прислушался к его мнению, а с учетом грамот, дипломов нападавшего, отсутствие у него судимостей, за нападение на полицейского его оштрафовали на двадцать тысяч рублей.