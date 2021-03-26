Во Владимире в 2020 году произошло 523 ДТП

25 марта 2021 года состоялось заседание комитета по вопросам местного самоуправления владимирского Горсовета. В рамках заседания депутаты заслушали доклад начальника городского отдела ГИБДД Александра Никифорова.

Тот рассказал об уровне аварийности в областном центре по итогам 2020 года. В прошлом году на территории города зарегистрировано 523 ДТП, в которых 36 человек погибли и 663 получили травмы различной степени тяжести. Большинство жертв ДТП (21) - пешеходы, из них 5 человек погибли на пешеходных переходах.

Основными причинами ДТП в 2020 году явились: несоблюдение очередности проезда перекрестков (118 происшествий), неправильный выбор дистанции (60), нарушение правил проезда пешеходных переходов (58), переход проезжей части дороги в неустановленном месте (37), несоответствие скорости дорожным условиям (22), выезд на полосу, предназначенную для встречного движения (21). При этом на трассе М-7 "Волга", в черте города, в 2020 году по сравнению с 2019-м количество ДТП увеличилось с 12 до 15, число погибших - с нулевого показателя до 7, раненых - с 17 до 23 человек.