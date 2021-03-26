Во Владимирской области пройдёт митинг памяти первого космонавта планеты Юрия Гагарина

27 марта в мемориальном комплексе у деревни Новосёлово Киржачского района состоится митинг памяти Героев Советского Союза Юрия Гагарина и Владимира Серёгина, приуроченный к 53-й годовщине со дня гибели первого космонавта планеты и его лётного наставника.

В мероприятии планируется участие руководителей Владимирской области, депутатов Государственной Думы, космонавтов Советского Союза и России, общественных деятелей.

В программе – молебен в церкви Андрея Первозванного, выступления почётных гостей, возложение цветов к памятнику на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина.