За неделю во Владимирской области подорожали говядина и курицы

Владимирстат вновь проверил, как изменились цены в регионе за неделю. По данным на 22 марта, в области подорожали говядина примерно на один рубль, курицы охлаждённые и замороженные - почти на три рубля, сосиски и сардельки почти на четыре. Творог стал дороже почти на два рубля, молоко и сыр - на несколько копеек. Также за неделю выросли цены на детские смеси, детские консервы и шоколадные конфеты. Дороже стали гречка и пшено, а вот вермишель и макароны, наоборот, дешевле. Также дешевле стала свинина - на два с половиной рубля за килограмм - и карамель, на несколько копеек снизились цены на яйца, немного - на маргарин. Заметно дешевле стали помидоры и огурцы, а вот свежие яблоки пока в цене не изменились. Продолжают дорожать и продовольственные товары. Выросли цены на некоторую детскую одежду, памперсы, детские кроссовки, телевизоры, смартфоны и некоторые лекарства.