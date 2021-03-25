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Общество25 марта 2021 17:02

Во Владимире перинатальный центр научит мам возить детей в машине

Необычный проект врачей и сотрудников ГИБДД стартует в регионе в апреле
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, занятия с родителями на базе областного перинатального центра будут проводиться в рамках федеральной программы «Детство без опасности».

В рамках программы в региональном перинатальном центре медицинские работники будут проводить тренинги по теме установки и использования детских кресел и удерживающих устройств, а главное — расскажут мамам, с какой скоростью следует возить малыша, как долго и насколько аккуратно следует это делать. Занятия будут проводиться на специальном демонстрационном оборудовании с теми женщинами, которые изъявят желание, причем совершенно бесплатно.

Также в рамках занятий молодым мамам расскажут, как правильно переходить дорогу с коляской.