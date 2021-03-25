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Общество25 марта 2021 15:59

В Муроме прокуратура начала проверку по факту ЧП при подрыве элеватора

Надзорное ведомство выяснит, по чьей вине центр города остался без тепла
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, проверка проводится по факту сноса старого элеватора в Муроме, когда из-за упавшей на улицу части стены была нарушены подача тепла и горячей воды, а также временно вышли из строя уличное освещение и затем линия связи.

- В настоящее время тщательно изучаются все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка действиям организаций и служб, проводивших данные работы, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила старший помощник прокурора Владимирской области Виктория Туркова.

Напомним — инцидент с подрывом элеватора случился днём 24 марта. Старое здание сносили при помощи направленных взрывов. Среднюю часть зернохранилища таим образом с успехом уничтожили в сентябре, но теперь что-то пошло не так: при подрыве кусок стены рухнул на проезд Куйбышева, в то самое место, где проходит тепломагистраль. Также задело уличное освещение, а впоследствии, во время работ по ликвидации ЧП, была временно нарушена одна из линий связи. К счастью, никто из людей не пострадал.