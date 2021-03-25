Жительнице Радужного пришёл «коммунальный» счёт за умерших родственников

По сведениям прокуратуры Владимирской области, в 2006 году администрация Радужного по договору социального найма предоставила квартиру местной жительнице и её сыну. Позже с ними стала жить внучка.

В 2011 году суд постановил, что сын с матерью будут платить за квартиру отдельно от внучки, а управляющая организация станет присылать каждому свою квитанцию на оплату жилья.

Однако в начале 2020 года сын и пожилая женщина скончались, и внучка осталась одна. Власти Радужного перезаключили с ней договор соцнайма, но при этом начислили на её счет долги умерших родственников, задолжавших за квартиру 65 тысяч рублей.

По итогам прокурорской проверки в администрацию Радужного было внесено представление, после которого из платёжной квитанции внучки сумма долга умерших отца и бабушки была полностью исключена.