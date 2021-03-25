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Общество25 марта 2021 13:58

Владимирский театр кукол принимает участие в Международном онлайн-фестивале "Кукольный остров"

Он проходит в Костроме
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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фото Владимирского театра кукол

С 23 по 26 марта Костромской областной театр кукол проводит оригинальный Международный онлайн-фестиваль театров кукол “Кукольный остров”.

От Владимирского театра кукол выступает Сергей Ерофеев и кот Василий. Их выступление пройдет 25 марта в 18 часов. Посмотреть, а потом проголосовать можно по ссылке.

Жюри определяет победителей в четырех номинациях: «Театр, который хотелось бы посетить», «Лучшая кукла», «Лучший артист». Зрители через онлайн-голосование определяют своего победителя. Зрительская номинация называется «Любимец публики»