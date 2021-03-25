Во Владимирской области появится еще два ФОКа

В Муроме и поселке Великодворский Гусь-Хрустального района будут созданы два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

На их строительство из областного бюджета выделено больше 40 миллионов рублей - по 20,4 миллионов на каждый.

В состав каждого из физкультурно-оздоровительных комплексов войдут площадка для мини-футбола, хоккея, гандбола, баскетбола, волейбола с соответствующим оборудованием, беговые дорожки, уличные силовые тренажёры и трибуны для зрителей.