На Князь-Владимирском кладбище удаляют аварийные деревья

На Князь-Владимирском кладбище возобновились работы по благоустройству и ремонту для сохранения этого мемориального объекта. Сегодня рабочие и техника муниципального «Благоустройства» начали работы по удалению сухих и аварийных деревьев на Князе-Владимирском кладбище.

На Князь-Владимирском кладбище в общей сложности будет удалено 18 деревьев, состояние которых представляет опасность для посетителей и расположенных поблизости захоронений. Перед этим специалисты провели мониторинг зеленых насаждений на территории кладбища, получено соответствующее разрешение городской комиссии по охране зеленых насаждений.

Средства на выполнение работ предусмотрены в бюджете города Владимира уже второй год. В 2020 году МКУ «Благоустройство» выполнило работы по удалению и вывозу 17 аварийных деревьев, которые располагались вдоль аллей.

В дальнейшем благоустройство территории кладбища будет продолжено. В обязательном порядке будут проводиться работы по удалению самосева, очистке отдаленных секторов кладбища от мусора, а также ряд ремонтных работ. Планируется, что в сезон силами муниципальных учреждений ЖКХ и волонтерских организаций будут организованы санитарные пятницы по благоустройству территории кладбища.